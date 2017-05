Spelers en fans gaan ref te lijf

Arendonk / Zwijndrecht - Verbroedering Arendonk kon zondag een plaatsje in tweede provinciale afdwingen, maar de eindrondepartij verliep tumultueus. Misnoegde fans gingen na afloop de scheidsrechter te lijf.

Verbroedering Arendonk en Sporting Burcht uit Zwijndrecht betwistten zondag de laatste partij in de eindronde van derde provinciale. Burcht stond na 90 minuten met zijn 0-2 voorsprong met één been in tweede, tot Arendonk in de 95ste minuut een tegendoelpunt maakte en zo de promotie afdwong. Terwijl de Arendonkenaars het feest inzetten, gingen de Burchtenaars na afloop weinig zachtzinnig verhaal halen bij de scheidsrechter.

Scheidsrechter op de vlucht

Volgens de politie belaagden spelers en supporters van Sporting­ Burcht de scheidsrechter. “De scheidsrechter is op de vlucht geslagen en heeft zich verschanst in een lokaaltje. Zijn belagers hebben dan een raam stuk geslagen. Nadien is er heel wat duw- en trekwerk geweest. Toen de politie toekwam, zijn de gemoederen bedaard”, klinkt het.

Over wat er precies gebeurde, lopen de versies uiteen. De scheidsrechter beweert dat hij fysiek aangevallen werd, maar dat betwist trainer Sven Willems van ­Sporting Burcht. “Ik heb die scheidsrechter niet geslagen. Integendeel, ik ben mijn spelers gaan weghalen bij de ref, want iedereen was furieus. Ik heb hem wel verbaal laten merken wat ik van zijn prestatie vond. Na afloop heeft de politie mij hierover ondervraagd. Maar nogmaals, ik heb die man niet aangeraakt”, meent Wilms.

Er kwam een ziekenwagen ter plaatse om de scheidsrechter te verzorgen. De politie voert een onderzoek.