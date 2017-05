Politie zoekt naar deze mannen

Turnhout - De politie van de zone Turnhout wil graag meer informatie over de twee mannen op deze beelden. Ze worden in verband gebracht met een reeks van inbraken in Turnhout en omgeving eind vorig jaar.

De politie kreeg onlangs beelden van een bewakingscamera in de Spoorwegstraat binnen, waarop de twee duidelijk in beeld voorbijlopen. Wie de identiteit van deze mannen kent of op een andere manier een tip heeft die naar hun identificatie kan leiden, kan contact opnemen met de politie op het gratis nummer 0800.25.101.