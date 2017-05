Na de velokes, de Scooty: deelscooters komen naar Antwerpen

Antwerpen - Wie zich snel en ecologisch wil verplaatsen in Antwerpen, kan binnenkort beroep doen op de deelscooters van Scooty. Het initiatief bestaat al in Brussel, maar de oprichters willen nu ook doorbreken in Antwerpen.

Scooty werkt via een app, waarop je kan zien waar een scooter beschikbaar is. Je smartphone werkt als een soort sleutel. “Scooty biedt een nieuw mobiliteitsalternatief aan”, zegt Bram Vandeperre van Scooty. “Het idee is ontstaan op café. Alle vrienden waren gefrustreerd door de files in de binnenstad, zeker tijdens de spits. Zo kwamen we op het idee om scooters in te zetten.” En dat het een succes is, is te merken in Brussel, waar Scooty volop het aantal beschikbare scooters verhoogt. In Wakker op Zondag op ATV bevestigde schepen van mobiliteit Koen Kennis de komst van het nieuwe deelsysteem voor scooters.