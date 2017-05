NBA. Warriors winnen eerste duel in Conference-finale na spectaculaire comeback

Brussel - De Golden State Warriors zijn zondag het best begonnen aan de finale van de Western Conference in de play-offs van de NBA. Ze haalden het in het eerste duel (best-of-seven) van de San Antonio Spurs, al verliep dat niet zonder slag of stoot. Het werd 113-111, op een bepaald moment stonden de Warriors nog 25 punten in het krijt.

Iedereen verwachtte dat topfavoriet Golden State zijn eerste duel in de eigen Oracle Arena makkelijk zou winnen, maar vooral in de eerste twee quarters speelde de thuisploeg onherkenbaar. Na het eerste kwart leidde San Antonio met 16-30, even later stond het zelfs 19-44.

Na de pauze ging het beter voor de Warriors, sterspeler Stephen Curry leidde zijn team met 40 punten (waarvan 19 in het derde kwart) naar de overwinning. Ploegmaat Kevin Durant deed met 34 punten ook een stevige duit in het zakje. Bij San Antonio maakte Kahwi Leonard 26 punten, hij viel in de tweede helft echter uit met een enkelblessure en net dan kwam Golden State echt op toerental.

Duel twee wordt dinsdag in de Oracle Arena gespeeld. De winnaar van de serie botst in de grote NBA-finale op titelverdediger Cleveland Cavaliers of de winnaar van de confrontatie tussen de Boston Celtics en Washington Wizards. In die reeks staat het 3-3, de beslissing valt maandagnacht in het vierde en laatste duel in Boston.