Trump wil met grove borstel door het Witte Huis gaan

Na het ontslag van FBI-baas James Comey, zou de Amerikaanse president Donald Trump erover denken een grote ontslagronde door te voeren in het Witte Huis.

Naast woordvoerder Sean Spicer, waarover al langer geruchten over zijn ontslag de ronde doen, zou de president onder meer ook de stafchef van het Witte Huis Reince Priebus en zijn topstrateeg Steve Bannon willen buiten gooien, hebben bronnen binnen Trumps administratie aan het nieuwsplatform Axios gemeld.

De geruchten ontstonden na het controversiële ontslag van James Comey, wat leidde tot veel kritiek, en de communicatie binnen het Witte Huis over het ontslag verliep zeer ongelukkig. Zo bleek er geen eensgezindheid te bestaan over de reden voor het ontslag van de FBI-baas.

De president zou volgens de media ontevreden zijn over verschillende van zijn topmedewerkers, en dan vooral over woordvoerder Sean Spicer. Volgens de krant ‘New York Times’ zou Trump overwegen om van Fox News-presentatrice Kimberly Guilfoyle zijn nieuwe woordvoerster te maken, al bracht hij vorige week vele uren door met Spicer, en prees hij hem voor zijn “televisieratings” tijdens de persbriefings.

Loopt nijdig rond

“Hij is gefrustreerd, en boos op iedereen”, aldus een bron aan Axios, de nieuwswebsite van een van de medeoprichters van Politico. Hij zou op aandringen van oude vrienden en adviseurs van buiten zijn administratie daarom nadenken over een grote herstructurering. Volgens zijn vrienden zouden veel van zijn topmedewerkers niet weten hoe ze met hem moeten werken, en ze wijzen hem erop dat zijn populariteitscijfers niet stijgen, in tegenstelling tot het aantal lekken naar de pers.

“Het advies dat hij krijgt is om het groots aan te pakken, dat hij niets te verliezen heeft”, aldus een van de bronnen. “De vraag is nu hoe groot en hoe stoutmoedig hij zal optreden. Ik weet niet zeker of hij het antwoord daarop al kent.”

Knippen

Axios wijst er echter ook op dat Trump wel vaker dreigt met ontslagen, maar dat hij er vaak niet mee doorgaat. Ook zou zijn herstructureringsproject lang kunnen duren, of zou Trump ervoor kunnen kiezen om zijn adviseurs “uit de informatiestroom te knippen”. Dat deed hij eerder al met Steve Bannon, die in april uit de Nationale Veiligheidsraad werd gezet.