“Cyberaanval moet ‘wake-upcall’ zijn voor overheden”

De ransomware-aanval die vorige week minstens 200.000 computers trof in 150 landen, zou een ‘wake-upcall’ moeten zijn voor de overheden. Dat heeft Brad Smith, de voorzitter van het Amerikaanse technologiebedrijf Microsoft gezegd. Overheden moeten strikter optreden tegen misbruik van malware, en vermijden dat die malware in de verkeerde handen terechtkomt.

“Deze aanval is een nieuw voorbeeld van waarom de opslag van gevoeligheden door de overheden zo’n groot probleem is”, aldus Smith. “Dit is een patroon dat steeds vaker voorkomt in 2017.”

De ransomware die vrijdag verspreid werd en actief gebruikmaakt van een lek in het besturingssysteem van Microsoft Windows, werd gestolen van bij de Amerikaanse inlichtingendienst NSA. “Exploitaties in de handen van overheden zijn al vaker gelekt geweest naar het publieke domein en zo grote schade veroorzaakt”, aldus Smith. “In een gelijkaardig scenario met echte wapens, zouden er van bij het Amerikaanse leger enkele Tomahawk-raketten gestolen worden.”

Wapens

De regeringen overal ter wereld moeten de aanvallen van vrijdag dan ook zien als een wake-upcall, stelt de voorzitter nog. “Ze moeten er een andere benadering op nahouden, en in de cyberwereld dezelfde regels toepassen als in de fysieke wereld rond wapens.”