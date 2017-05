Vijf studio’s voor mensen met beperking op komst in Booischot

Heist-op-den-Berg - Na een studioproject voor mensen met een beperking op de Mechelsesteenweg in Heist-op-den-Berg, realiseert Vestah, een afdeling van Huize Eigen Haard vzw uit Aarschot, nu ook vijf studio’s in het centrum van deelgemeente Booischot.

Eind vorig jaar maakte de Aarschotse vzw bekend dat het samen met een private partner zes studio’s zou realiseren in Heist-op-den-Berg. De afwerking van het project op de Mechelsesteenweg, waar bewoners met een beperking binnenkort zelfstandig kunnen wonen, zou in juni moeten gebeuren.

In Booischot slaat Huize Eigen Haard nu de handen in elkaar met De Zonnige Kempen. "Door samen te werken met zo’n sociale huisvestingsmaatschappij, kan er een sociale huurprijs aangerekend worden. Dat maakt het voor potentiële geïnteresseerden bijzonder interessant", vertelt Marc Van Weddingen, directeur van Huize Eigen Haard. "Ook in Hallaar hopen we nog een project van vijf studio’s te realiseren. Daar werken we samen met de huisvestingsmaatschappij van het Kanton Heist.”

Het nieuwe woonproject in Booischot moet in het voorjaar van 2018 klaar zijn voor vijf volwassen personen met een beperking die er zelfstandig willen wonen. "Elke studio beschikt over eigen sanitair en een eigen keuken. Er is ook een gemeenschappelijke ruimte. Vestah zorgt voor individuele ondersteuning in samenspraak met de bewoners. Dagelijks is er op afgesproken momenten begeleiding aanwezig in de woning. Dag en nacht is er bovendien telefoonpermanentie georganiseerd.”

Praktisch

016.57.27.46 (Vragen naar Ines Van Horenbeeck of Liesbeth Serneels), www.huizeeigenhaard.be