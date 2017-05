Vuurpijl belandt tijdens voetbalviering in dak van Westerlo-speler Michaël Heylen

Antwerpen - Opnieuw heeft een verdwaalde vuurpijl een dak in brand gestoken tijdens een voetbalviering. Deze keer gebeurde dat in de Antwerpse Riemstraat. Het slachtoffer was ironisch genoeg voetballer Michaël Heylen van Westerlo.

Voetbalploeg Rochus Deurne gaat over van derde naar tweede provinciale. Om dat te vieren, werd zondag een bus ingelegd en werd de overwinning op Dosko, uit Baarle-Hertog, gevierd bij café De Vismijn in de Riemstraat.

Tijdens het vieren werd er in de vroege avond een vuurpijl afgestoken, die op het dak van een van de appartementen aan de overkant van de straat terechtkwam. Er ontstond een brand met vooral veel rookontwikkeling, waardoor de rookpluim al van ver te zien was.

Foto: BFM

“Een van de aanwezigen gaf toe dat hij de vuurpijl afstak die naar alle waarschijnlijkheid tot de brand heeft geleid”, zegt politiewoordvoerder Wouter Bruyns.

Ironisch genoeg kwam de pijl terecht op het dak van voetbalspeler Michaël Heylen, die onder contract staat bij Anderlecht maar nu uitgeleend is aan Westerlo. Heylen was op het moment van de brand niet thuis. Hij kon pas later op de avond de schade opmeten. Volgens de politie is er aardig wat schade aan het dak en is er mogelijk ook waterschade door de bluswerken.

De dader zal zich moeten verantwoorden. Hij krijgt waarschijnlijk minstens een GAS-boete. Bij Rochus Deurne wilden ze zondagavond niet gezegd hebben dat het om een van hun feestvierders ging.

In april zorgde een verdwaalde vuurpijl tijdens de kampioenenviering van Antwerp nog voor een gelijkaardige brand. Het dak van het als monument beschermde pand De Gulden Hand in de Zirkstraat, in het historisch centrum van Antwerpen, liep toen grote schade op.