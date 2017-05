Actie bij Hessenhuis voor zebrapaden in regenboogkleuren

Antwerpen - Brussel liet dit jaar zes zebra-paden in regenboogkleuren schilderen. Als het van Jong Vld afhangt, volgt Antwerpen snel. Aan het Hessenhuis werd alvast actie gevoerd.

“Ondanks alle rechten die de holebigemeenschap de voorbije jaren heeft verworven, is er nog veel werk aan de winkel op het vlak van tolerantie. Met enkele strategisch gelegen regenboog-zebrapaden kunnen we een mooi signaal geven”, gelooft Jong Vld-voorzitter Alexandra D’Archambeau.

Het eerste bontgekleurde zebrapad moet voor het Antwerpse Hessenhuis komen, een symbo­lische plek waar holebi’s bij elkaar komen. Jong Vld voerde er actie. De afdeling hoopt dat het zebrapad gerealiseerd kan worden voor 13 augustus, wanneer de Antwerp Pride plaatsvindt.

Op de districtsraad van volgende maand wil districtsraadslid Christoph Wuyts een voorstel indienen. “We hopen dat het over de partijgrenzen heen gedragen wordt. Idealiter zouden we graag op enkele kruispunten van de Via Sinjoor, de as die loopt van het Centraal Station via de De Keyserlei en de Meir naar de Grote Markt tot aan de Scheldekaaien, enkele regenboogzebrapaden aanleggen. Zo kan Antwerpen een voorbeeld geven.”

Een regenboogzebrapad in Brussel. Foto: rr

Conform wegcode

Verkeerstechnisch zouden er geen problemen zijn. Alleen de witte stroken van het zebrapad zijn wettelijk verplicht, de andere vakken kunnen vrij worden ingevuld. De districtsraad moet wel instemmen met het principe en de locatie. Zo moet er rekening worden gehouden met beschermde stadszichten.

“Toen ik hoorde dat het in Brussel geen probleem was, heb ik onmiddellijk op onze whatsapp-groep opgeroepen dat wij het ook moeten kunnen”, zegt Alexandra D’Archembeau.

“Het is vooral belangrijk voor toeristen die uit landen komen waar de mensen van de LGTB-gemeenschap (lesbian, gay, bisexual, transgender) niet vrij kunnen zijn wie ze zijn. Alle Antwerpenaren en bezoekers moeten zich welkom voelen”, gelooft D’Archambeau.