Even gaat alles super in de Wetstraat

Er kondigt zich een vredige lente aan voor de regering en een hete zomer. Na de eerste van de drie superministerraden gisteren kon Charles Michel, omringd door niets dan tevreden ministeriële gezichten, uitpakken met 28 maatregelen die onze veiligheid zullen verhogen.

Net dit weekend drukte de wereldwijde cyberaanval ons met de neus op het feit dat het gevaar in vele hoeken schuilt. De timing voor het callcenter tegen cybercriminaliteit van staatssecretaris Alexander De Croo (Open Vld) kon moeilijk beter. Het is natuurlijk wel maar wat het is: de strijd tegen deze vormen van computermisdaad speelt zich een eind boven het Belgische niveau af.

Ook over de meeste andere maatregelen, keurig verdeeld over de verschillende regeringspartijen, zal er maar weinig discussie zijn.

Er volgen nu nog thematische superministerraden op 10 juni en op 8 juli, eerst over economie en werk, vervolgens over sociale zekerheid en armoedebestrijding. Die beloven al een stuk moeizamer hun beslag te krijgen. Maar het grote struikelblok wacht pas in volle zomer, wanneer Michel het fiscale luik zou willen aanpakken. Met op tafel de verlaging van de vennootschapsbelasting van de N-VA, die voor de CD&V te asociaal is, en de meerwaardebelasting op aandelen, die voor de N-VA te remmend is. Hoe de Open Vld zich precies zal willen profileren is nog niet duidelijk, wel dat voorzitter Gwendolyn Rutten het beu is om er naast de heftig kibbelende coalitiegenoten als derde wiel bij te lopen.

Zal Charles Michel zijn montere glimlach van gisteren kunnen vasthouden? Het worden maanden die bepalend kunnen zijn voor het eindrapport van zijn premierschap. Hij heeft nu toch al een goede doorstart kunnen maken na de heilloze paasvakantie, toen CD&V van N-VA genoegdoening eiste die de N-VA niet wou geven.

Behalve de kennelijke wil van de ministers om een gezamenlijke slagkracht te etaleren, is er nog een element dat een miezerig straaltje optimisme wettigt. In een interview zaterdag herhaalde N-VA-voorzitter Bart De Wever dat er een ‘Kumbaya-moment’ is geweest met CD&V-collega Wouter Beke en hij zei zelfs dat ze “overeengekomen zijn dat ze een akkoord willen sluiten”, al blijft hij ook bij zijn verzet tegen de meerwaardetaks.

Waarop Eric Van Rompuy (CD&V) in zijn blog prompt weer uithaalde naar de N-VA, “die macht boven ethiek en principes plaatst. Dat is eigen aan populisten.” De Wever had in het interview namelijk ook kritiek geuit op ‘gutmenschen’, (een ironische omschrijving van mensen die vooral goed willen doen), “bij wie het niet doordringt dat de wereld niet van marsepein is”. Het is voer voor interessante debatten, maar de prille vrede is nog overeind gebleven...

Door Dirk Hendrikx - redacteur Gazet van Antwerpen