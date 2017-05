Alpiniste uit Mechelen en moeder van drie kinderen sterft voor ogen van echtgenoot

Mechelen - Een 42-jarige vrouw uit Mechelen is gisterennamiddag om het leven gekomen toen ze een rots aan het beklimmen was in het Waalse Yvoir. Het slachtoffer viel twintig meter naar beneden en stierf aan haar verwondingen. Het ongeval gebeurde voor de ogen van haar echtgenoot. Naast haar man laat ze ook drie kinderen achter.

Wat een leuke en sportieve uitstap naar de rots van Fidevoye in Yvoir moest worden voor de Mechelse Jessica J. en een twintigtal vrienden draaide gisterennamiddag uit op een drama. De vrouw viel tijdens het klimmen naar beneden. Hoe dat precies kon gebeuren was gisteravond nog steeds niet duidelijk. “Er is iets misgelopen tijdens een handeling bij het klimmen. Maar wat precies aan de oorzaak van de dodelijke val ligt wordt nog volop onderzocht door het parket”, reageerde de plaatselijke burgemeester Etienne Defresne. “Er moeten nog verscheidene onderzoeksdaden worden uitgevoerd door een deskundige om zekerheid te hebben over de oorzaak van het incident.”

Volgens de burgemeester was het slachtoffer niet op slag dood. “Ze is bij haar val zeer ernstig gewond geraakt. De hulpdiensten hebben haar ter plaatse zo goed mogelijk proberen te verzorgen. Alles werd ook in gereedheid gebracht om haar naar het ziekenhuis over te brengen. Helaas heeft het niet mogen zijn. Een uurtje na haar val is ze ter plaatse overleden.”

Verscheidene mensen waren naar verluidt getuige van de val. Onder hen ook de man van Jessica. Hij zag zijn vrouw de dodelijke val maken. “De echtgenoot was in shock”, aldus nog Defresne. “Omdat er zo veel vrienden van het slachtoffer ter plaatse waren, hebben we een zaal geopend om iedereen op te vangen. Een sociaal assistente van de dienst slachtofferhulp van de politie begeleidde iedereen die bijstand nodig had.”

Steunbetuigingen

Jessica en haar man Gert hadden drie kinderen, van 12, 9 en 7 jaar. Gisteravond zakte Gert naar Mechelen af om bij zijn kinderen te zijn en hen van de dramatische gebeurtenissen op de hoogte te brengen. Ook wat familieleden en vrienden kwamen langs bij het gezin om hun steun te betuigen. “Hier zijn geen woorden voor. Jessica was een pracht van een mama en een geweldige echtgenote voor Gert”, zegt een vriend van het gezin aangeslagen. “Het is vreselijk om iemand kwijt te spelen. Als hij het ook zien gebeuren heeft, moet dat nog afschuwelijker zijn. Dat is een beeld dat voor eeuwig en altijd op zijn netvlies zal gebrand zijn. En dan de kinderen. Zij zijn hun moeder kwijt. Een nachtmerrie die niemand wil meemaken.”