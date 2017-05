Radja Nainggolan houdt Juve van titelfeest

AS Roma heeft Juventus een 3-1 nederlaag aangesmeerd. Juventus kan de titel daardoor nog niet vieren. Met nog twee speeldagen te gaan hebben ze nu 4 punten voor op AS Roma. Napoli is derde.

Juventus kwam wel op voorsprong Mario Lemina (21’), maar AS Roma vocht terug. Eerst maakte De Rossi (25’) gelijk. In de tweede helft bracht El Shaarawy (56’) de Romeinen op voorsprong. En het was onze landgenoot Radja Nainggolan (65’) die de 3-1 scoorde. Hij glipte slim door de buitenspelval, en poeierde dan oog in oog met Buffon hard binnen.

Een heuglijk feit voor de Rode Duivel. Want in de aanloop naar de wedstrijd had hij nog gezegd dat hij “zijn ballen zou geven om te winnen van Juventus”. Hoe dit verhaal nu verder moet is ons niet bekend.

Wat wel zeker is: de volgende speeldag gaat Roma op bezoek bij Chievo, Juventus ontvangt Crotone.

