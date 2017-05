De Decker op lijstje Waasland-Beveren, Hasi op dat van Antwerp

In zijn zoektocht naar een nieuwe trainer blijft Waasland-Beveren verschillende pistes bewandelen. Naast Karel Fraeye staan ook Eric Van Meir (ex-Lierse) en Wim De Decker nog op dat lijstje. Mochten de wegen van De Decker en Antwerp scheiden, komt ex-Anderlechttrainer Besnik Hasi in beeld op de Bosuil.

Wim De Decker is met Antwerp in gesprek om zijn contract te verlengen, maar die onderhandelingen slepen nu al drie maanden aan. De Decker was zaterdag samen met zijn makelaar op de Freethiel en sprak even met voorzitter Dirk Huyck. Antwerp en De Decker praten nog steeds, maar de club anticipeerde al op het geval De Decker geen hoofdtrainer zou blijven en tast de markt af.

Er zijn steeds meer aanwijzingen dat Besnik Hasi - in combinatie met ex-Antwerpspeler Geert Emmerechts als assistent - een serieuze piste is voor de Great Old. In de entourage van de voormalige Anderlecht-trainer wordt Antwerp vooralsnog geminimaliseerd.