Bib feest met Jip en Janneke

Baarle-Hertog - In Nederland loopt tot 20 mei de Annie M.G. Schmidt-week. De bib in Baarle feest mee op woensdag 17 mei.

Dit jaar is het 65 jaar geleden dat het eerste verhaal over Jip en Janneke in Het Parool verscheen. Alle kinderen van 3 tot 12 jaar zijn op 17 mei van 14 tot 16u welkom om samen met hun ouders of begeleiders mee te vieren. De jongste kinderen kunnen luisteren naar bekende verhalen van Jip en Janneke. In de bibliotheek staat een gigantische Petteflet die mag opgefleurd worden met tekeningen.

Daarnaast is er gelegenheid om een foto te maken van je schaduw, een gek kapsel aan te meten in het kapsalon en te luisteren naar de liedjes van Annie M.G. Schmidt gespeeld op accordeon. Alle activiteiten zijn gratis.