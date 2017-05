Geel - In de maand mei flitsen de agenten van de politiezone Geel – Laakdal – Meerhout weer op verschillende locaties.

In de Heistraat en in de Herentalsedijk (Geel); in de Langedijk en op de Geelsebaan (Laakdal) en in de zone 30 in de schoolomgevingen en in Heikant (Meerhout).

Uiteraard zijn er ook nog op andere plaatsen snelheidscontroles.