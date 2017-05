Vier vriendinnen wandelen graag over zomerse jaarmarkt vol sfeer en animatie

Brecht - De jaarmarkt in de Kerklei en de Handelslei kon het niet beter treffen, want de zon was van de partij.

Meteen een gelegenheid voor de vriendinnen Caroline Coelis (Schilde), Stephanie Somers (Sint-Job), Frédérique Bocken ('s-Gravenwezel) en Nathalie Somers (Sint-Job) om er met de bijna tweejarige Lio op uit te trekken

"We amuseren ons door kleine dingen te kopen, maar we genieten vooral van de zomerse sfeer", aldus het viertal. Naast de traditionele kramen waren ook verenigingen en politieke partijen vertegenwoordigd met een stand.

Zo pakte de Tai-Jutsuschool uit met gesmaakte demonstraties.