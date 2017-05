Orie Hida uit Japan is de nieuwe wereldkampioene driebanden dames

Zoersel - Orie Hida uit Japan is in Zoersel wereldkampioene driebanden voor dames geworden. Topfavoriet Thérèse Klompenhouwer uit Nederland werd tot eenieders verrassing al uitgeschakeld in de kwartfinales.

In de eerste finale won Mi Rae Lee uit Zuid-Korea vlot met 30-8 van Marianne Mortensen uit Denemarken. De tweede halve finale was een hardere kluif, want na een spannende strijd (30-29) versloeg Orie Hida de kersverseTurkse kampioene Gülsen Degener.

De finale tussen Orie Hida en Mi Rae Lee was vooral in het begin spannend. Aanvankelijk ging het spel gelijk op. Maar eens de kloof van de 20 punten overbrugd, sloeg Orie Hida toe om ten slotte te winnen met 30-19. Orie Hida was al wereldkampioene in 2004, 2006 en 2008. Negen jaar later kaapte ze dus opnieuw de begeerde titel weg.

Na de wedstrijden volgde de gebruikelijke huldigingsceremonie. Daarbij werden zowel het Belgische als het Vlaamse volkslied gezongen, evenals het bekende 'You never walk alone'. Een kippenvelmoment dat mede tot stand werd gebracht door de muzikanten van Harmonie De Vriendenband uit Sint-Antonius. Daarna volgde een gezellig verbroederingsfeest.