Politie schiet 31-jarige man dood nadat hij moeder en politiehond met mes te lijf ging

De lokale politie van de zone Brussel West (Jette, Ganshoren, Koekelberg, Sint-Agatha-Berchem, Sint-Jans-Molenbeek) heeft zondagnamiddag een 31-jarige man neergeschoten bij een interventie. Dat meldt het Brusselse parket. De man, die al een tijd met psychologische problemen kampte, was zondagnamiddag zijn eigen moeder te lijf gegaan met een mes, en bij aankomst van de politie zou hij zich ook tegen de agenten gekeerd hebben. Daarop schoot de politie hem neer.

Het incident speelde zich af in de René Reniersstraat in Jette, in de omgeving van het Koning Boudewijnpark en het Brugmann-ziekenhuis. De lokale politie Brussel West was opgeroepen omdat een man, de 31-jarige S.H., agressief was geworden en zijn moeder had aangevallen met een mes. De vrouw was daarbij gewond geraakt, maar over haar juiste toestand zijn geen details bekend.

Bij aankomst van de politie bleek de man nog niet gekalmeerd. Een politiehond die ingezet werd om hem te overmeesteren, kreeg ook verschillende messteken, waarop de agenten het vuur openden. De dertiger zou meermaals geraakt zijn en overleed ter plekke.

Het Brusselse parket is ter plaatse afgestapt met een wetsgeneesheer, een ballistisch deskundige en het gerechtelijk lab om de juiste omstandigheden van de schietpartij te onderzoeken.