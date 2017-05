Anderlecht moet titelfeest nog even uitstellen na gemiste penalty van Tielemans

Nee, Anderlecht heeft de titel nog niet beet na een 1-1 gelijkspel op het veld van nummer twee Club Brugge. Ja, Anderlecht is quasi zeker van de 34ste landskroon: vier punten voorsprong met nog zes te verdienen, dat geeft het niet weg. Al had het vandaag al beslist kunnen zijn: nadat Hanni en Vormer al op vrije trap hadden gescoord, miste Tielemans vanop de strafschopstip de bevrijdende 1-2.

Geen Teodorczyk, dat was de grootste verrassing op het wedstrijdblad voor Club Brugge-Anderlecht. De Pool scoort al maanden niet meer, maar René Weiler liet de topschutter wél consequent in de basis. Tot vandaag dus: nu kreeg Isaac Thelin zijn kans tegen een gemotiveerd Club Brugge. Dat had er immers zin in: ja, als Anderlecht won zou het de landskroon veroveren, maar bij winst van Club Brugge zouden de West-Vlamingen op een puntje van de rivaal komen.

Ook de fans van Club zagen het zitten, al kregen die na acht minuten een opdoffer van jewelste: Denswil ging iets te stevig door en Anderlecht kreeg net buiten de grote rechthoek een vrije trap. Hanni krulde de bal...onder de opspringende Vanaken en voorbij Horvath: 0-1, Anderlecht op titelkoers.

Net-niet

Wat volgde was een opeenstapeling van net-niet-fases, zowel bij de uit- als bij de thuisploeg. Vossen, Chipciu, telkens liep het net mis. Tot Club Brugge in de 36ste minuut een vrije trap kreeg, Vormer aanlegde en de bal prachtig in de kruising mikte. Boeckx kansloos, weg titel (voorlopig?) voor Anderlecht.

Een teleurstellende eerste helft dus, maar gelukkig bracht de koffie beterschap. Vooral Club Brugge leek een lading peppillen te hebben verslonden en zocht steeds nadrukkelijker het doel van Boeckx op. Maar of het nu Vanaken of Rotariu was, steeds misten de pogingen doel. Dan deed de intussen ingevallen Teodorczyk iets beter: zijn lage schot werd maar net door Horvath gered.

Tielemans mist strafschop

Maar de grootste kans viel in minuut 64. De pijlsnelle Acheampong ging richting Horvath en werd onderuit getikt door Engels. Een logische strafschop was het gevolg. Tielemans legde zelfverzekerd aan...maar Horvath redde. Alweer ontplofte Jan Breydel -en dat mag u letterlijk nemen: even werd de match stilgelegd toen een thuisfan een rookbom naar het doel van Frank Boeckx mikte en daarbij official Wim Smet raakte. Ref Delferière overlegde even met de Brugse bank en na een korte onderbreking kon de match gewoon weer doorgaan.

Maar grote kansen, nee: die kregen we niet meer te zien -al was het even bibberen voor Frank Boeckx toen Vormer alweer een vrije trap mocht nemen. Ditmaal raakte hij niet voorbij het muurtje. Ook Touba haalde nog eens uit, maar ook deze poging raakte het doel niet.

Nog één zege nodig

Door het gelijkspel is Anderlecht nog niet zeker van de titel, maar met vier punten voorsprong en nog twee matchen te gaan moet het al vreemd lopen mocht Paars-wit de 34ste landstitel niet pakken, zeker omdat Club Brugge een punt méér moet halen dan Anderlecht om kampioen te worden. Als beide teams met evenveel punten eindigen, wordt immers eerst gekeken naar de stand na de reguliere competitie en daarin eindigde Anderlecht eerste.

De volgende kans voor Anderlecht donderdag op het veld van Charleroi, volgende zondag staat op eigen veld de match tegen KV Oostende op het programma. Club Brugge staat dan weer vier punten voor op nummer drie AA Gent en lijkt dus bijna zeker van de voorrondes van de Champions League. Donderdag bezoekt het Oostende, daarna wacht de thuismatch tegen AA Gent.

