Lichaam van drenkeling (54) gevonden aan ponton aan het Steen

Antwerpen - Het lichaam dat zondag in Antwerpen nabij het Steen uit de Schelde werd gehaald, is inderdaad dat van de 54-jarige man die op 30 april in het water was gevallen vanop de Scheldekaaien iets verderop. Dat zegt het Antwerpse parket.

De vermiste man was achterover in het water gevallen aan de De Gerlachekaai, waar hij regelmatig kwam vissen. Getuigen gooiden hem nog een reddingsboei toe, maar de ongelukkige slaagde er niet in die te grijpen en ging al snel kopje onder. De sterke stroming van de Schelde sleurde hem vervolgens mee.

Een autopsie bevestigde maandag dat het gaat om de 54-jarige drenkeling.