Stoffel Vandoorne krijgt gridpenalty voor GP van Monaco

Stoffel Vandoorne heeft een gridpenalty gekregen voor de GP van Monaco. Vandoorne kreeg de gridpenalty van de stewards voor zijn aanrijding met Felipe Massa halverwege de GP van Spanje.

Massa probeerde Vandoorne aan het einde van het rechte stuk langs start-finish in te halen. Bij het naderen van de eerste bocht stuurde Vandoorne echter plots in terwijl Massa naast hem reed. De wagen van Vandoorne raakte in die mate beschadigd dat hij met zijn MCL32 in de grindbak strandde en zijn race voorbij was.

De stewards startten een onderzoek naar de aanrijding en oordeelden dat "Vandoorne op een manier reed die de aanrijding veroorzaakte". Daarvoor krijgt Vandoorne een gridpenalty van drie plaatsen voor de volgende race in Monaco. Vandoorne krijgt ook twee strafpunten, wat zijn totaal op drie brengt. Wanneer een rijder twaalf strafpunten verzamelt over een periode van twaalf maanden dan moet hij de volgende race aan de kant blijven.

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: