Teodorczyk verrassend op de bank in titelmatch Club-Anderlecht

Anderlecht-trainer René Weiler verrast met zijn opstelling voor de titelmatch. Topschutter Lukas Teodorczyk start op de bank.

De Pool betaalt zo uiteindelijk toch de prijs voor het uitblijven van doelpunten. Het was sinds maart geleden dat hij nog gescoord had, maar tot nu toe bleef hij het vertrouwen van de coach houden. Tegen Club Brugge moet hij na twaalf matchen zonder doelpunt dan toch zijn plaats afstaan aan de Zweed Isaac Kiese Thelin. Thelin scoorde vorige week wel tegen Zulte Waregem.

Opmerkelijk in de opstelling van Club: de 19-jarige linksback Ahmed Touba, van Belgisch-Algerijnse afkomst, krijgt zijn kans als basisspeler in deze topmatch. Horvath krijgt na vorige week opnieuw de voorkeur op Butelle in doel. Na speculaties over een mogelijke blessure, staat Izquierdo gewoon in de basis.

Opstelling RSCA Anderlecht:

Boeckx; Appiah, Kara, Spajic, Obradovic; Dendoncker, Tielemans, Hanni; Chipciu, Acheampong en Thelin

Opstelling Club Brugge:

Horvath; Palacios, Engels, Denswil, Touba; Claudemir, Vormer, Vanaken; Rotariu, Izquierdo en Vossen