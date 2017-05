Pompoenkwekers hebben eigen standbeeld

Essen - Op het dorpsplein van Wildert is zondag een beeld onthuld dat de geschiedenis in beeld brengt van 17 jaar Pompoenfeesten, die ieder jaar in september plaatsvinden en een hoogtepunt betekenen voor het lokale dorpsleven. Het monument is een ontwerp van vader en zoon Marc en Bjorn Maas.

"Het beeld is 3,10 centimeter hoog, de vier zonnepanelen inbegrepen", zegt Marc Maas. "Het beeld weegt in zijn geheel twee ton. De zonnepanelen zorgen ervoor dat de pompoenen 's avonds verlicht zullen zijn."

"We krijgen dikwijls de vraag wie de winnaars van de vorige jaren waren en hoeveel hun pompoenen wogen. Dat probleem is nu opgelost, want op de zijkanten van de zuil staan al die gegevens netjes opgelijst. Ook de winnaars van de mooiste praalwagen en de namen van de pompoenprins en -prinses hebben er een plaatsje gekregen." Vorig jaar waren dat Anna Bouckaert en Thijs Mertens. Hun viel zondag de eer te beurt om mee het lintje door te knippen.