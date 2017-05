Nele Geudens doet gooi naar sjerp

partijbestuur CD Meerhout slaat de handen in elkaar Foto: GVA

Meerhout - Jos Engelen (CD) volgt zichzelf in 2019 niet op als burgemeester van Meerhout. De lijst voor de verkiezingen wordt volgend jaar getrokken door huidig OCMW-voorzitter Nele Geudens.

CD Meerhout stuurt eind volgend jaar Nele Geudens als prominente kandidaat voor de burgemeesterssjerp het strijdperk van de gemeenteraadsverkiezingen in. De partij stemt daarmee in met het voorstel van het bestuur.

“Nele is klaar voor een nieuwe stap in haar politieke carrière. Ik geef met een gerust hart de fakkel door", zegt afscheidnemend burgemeester Jos Engelen. Hij zetelt al 24 jaar in de raad, waarvan zeven jaar als burgemeester.

De partij kiest naar eigen zeggen voor verjonging, al worden plaats 2 en 3 op de lijst voor 2018 wel ingenomen door de vertrouwde gezichten van Jan Melis en Roger Verheyen, momenteel lid van het schepencollege.