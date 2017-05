Deze ‘click farms’ leveren bedrijven tienduizenden likes en goede reviews op

Een man bezocht in China onlangs een zogenaamde click farm, een fabriekje waar honderden smartphones gebruikt worden om producten en pagina’s op sociale media in één klap populair te maken. Volgens experts komen dergelijke bedrijven vaak voor in Rusland en China, maar wordt de impact van hun diensten wereldwijd gevoeld.

Een Russische man kon de duistere praktijk met zijn eigen ogen zien toen hij in China vertoefde en maakte clandestien een video van het schouwspel. Volgens de beelden hangen honderden smartphones in rijen bijeen in een klein kamertje, terwijl enkele werknemers druk aan het tokkelen zijn op een toetsenbord van een computer.

De elektronische apparaten zouden worden gebruikt om apps, producten en pagina’s op sociale media populairder te maken door ze te liken of ze te voorzien van valse reviews. Volgens de website van de Britse krant the Mirror hebben bedrijven vaak veel geld veil om deze click farms in te schakelen om zich in de kijker te werpen en hun imago op te krikken.

Toen de bizarre beelden van deze ‘fabrieken’ op sociale media werden gepubliceerd, reageerden veel internetgebruikers misnoegd op deze praktijken. “Is alles in de moderne wereld dan nep?”, vroeg iemand zich af, terwijl een andere voorstelde om click farms illegaal te maken en fikse boetes te innen als er iemand wordt betrapt.