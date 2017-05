Kortfilm ‘Has#tag’ van Kempense tieners én Adil El Arbi en Bilall Fallah toont online kwaaltjes

Hoogstraten - Vzw Stokpaardje stelde zaterdagavond een eerste project voor: een kortfilm in samenwerking met niemand minder dan jeugdschrijver Dirk Bracke en regisseurs Adil El Arbi en Bilall Fallah. De kortfilm gaat over de gevaren van sociale media zoals Facebook en werd volledig in Hoogstraten gefilmd. Een gelukkig einde was niet bij de voorstelling inbegrepen.

De burgemeester van Hoogstraten Tinne Rombouts en Katrien Schryvers, voorzitter van vzw Stokpaardje, stelden fier kortfilm ‘Has#tag’ voor. Regisseurs Adil El Arbi en Bilall Fallah kregen het weer voor elkaar. In slechts 20 minuten tijd kaartten ze op een pijnlijke manier aan hoe kwetsbaar tieners op het net zijn.

Het verhaal is het resultaat van het schrijverstalent van Charlotte Verhoeven (18), Kato Putcuijps (18), Juliette Hofstede (19), Silvana Smits (18) en Catherine Peeraer (18). De vijf meisjes werkten samen met jeugdschrijver Dirk Bracke. “Het project is op een prettige manier uit de hand gelopen”, lacht hij.

Persoonlijk verhaal

De bal ging al snel aan het rollen wanneer Bracke over het thema met Adil en Bilall babbelde. De twee regisseurs gingen meteen akkoord om een handje te helpen. “Ik heb een vriendin wie hetzelfde is overkomen. Dat maakt het verhaal persoonlijker”, zegt El Arbi. Het doel is om de kortfilm in de Vlaamse secundaire scholen te verspreiden zodat jongeren met de gevaren van het wereldwijde web geconfronteerd worden.

Het thema van de film is ‘catfishing’. Daarbij doelt men op de valse profielen die online worden aangemaakt. Met die valse profielen spreken -vaak oudere- mannen, tienermeisjes aan. Eenmaal het online blijkt te klikken, vragen ze aan het meisje om foto’s van zichzelf te maken, naakt. Veel meisjes vallen ten prooi aan de mooie praatjes van hun virtuele vriend en doen wat ze willen. “We wilden een verhaal bespreekbaar maken dat nog niet verteld werd”, vertelt Charlotte Verhoeven. Zulke kwetsbare verhalen ondersteunt vzw Stokpaardje.