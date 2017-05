Gefrustreerde Weyts: “Bellot lapt afspraken aan zijn laars”

Brussel - Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) is gefrustreerd omdat zijn federale collega François Bellot (MR) gemaakte afspraken “aan zijn laars lapt”. Die dateren van toen Weyts afwilde van de bepaling dat een jongere die zijn voorlopig rijbewijs laat aflopen drie jaar moet wachten alvorens een nieuwe poging te kunnen wagen, verduidelijkt hij zondag aan Belga.

Weyts klaagde zondagmiddag in VTM NIEUWS aan dat hij reeds sinds december wacht op een initiatief van zijn federale collega om een einde te maken aan de regel dat men drie jaar moet wachten als men zijn voorlopig rijbewijs, dat drie jaar geldig is, laat vervallen, om een nieuw voorlopig rijbewijs te kunnen halen. Weyts had een Vlaams besluit uitgewerkt om die regeling af te schaffen, maar Bellot stelde dat dit zijn bevoegdheid was. Intussen is het echter stil gebleven, betreurt Ben Weyts.

Maar François Bellot leeft ook een tweede afspraak niet na, stelde de N-VA-minister. Beide ministers spraken af dat ze een beslissing van hun collega niet zouden aanvechten voor de Raad van State (afdeling Bestuursrechtspraak) indien de afdeling Wetgeving van diezelfde Raad van State eerder een positief advies heeft afgeleverd over dezelfde tekst. Maar de MR-minister startte een schorsings- en vernietigingsprocedure tegen het besluit van de Vlaamse regering om het aantal talen bij het rijexamen te beperken van 28 tot 4 (Nederlands, Frans, Duits en Engels). “Absurd”, zei Weyts op de commerciële zender.