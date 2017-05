Fotograaf stelt alles in het werk om droomfoto's te maken van aanzoek, maar krijgt dan vreemd bericht

Een Amerikaan uit Wisconsin wou zijn vriendin ten huwelijk vragen op een berg in Whitaker's Point en dat terwijl de zon zou opkomen. Om het mooie moment vast te leggen, had hij fotograaf Jacob Peters ingehuurd. Eenmaal die de klus had geklaard, kreeg hij echter een vreemd bericht van de bruidegom in spe.

Een tocht van een flinke twee uur moest de Amerikaanse fotograaf Jacob Peters ondernemen om bij het punt te komen waar hij foto's zou kunnen maken van het huwelijksaanzoek. Hij kroop er 's nachts voor uit zijn bed en ondernam de lange wandeling om er voor zonsondergang aanwezig te kunnen zijn. Het was de bedoeling dat hij zich zou verbergen zodat ook de foto's een verrassing zouden zijn voor de vrouw die ten huwelijk werd gevraagd.

"Op een bepaald moment zie ik een jong koppeltje opduiken. Hij haalt een ring uit en knielt neer achter haar. Ze draait zich om en begint te huilen en het is duidelijk dat ze ja heeft gezegd en dat alles goed is verlopen. Ik blijf nog even hangen en neem wat foto's. Ze zitten neer om naar de zonsopgang te kijken en ik kom tot de conclusie dat mijn job erop zit", vertelt Peters in een Facebookpost.

Bericht

Hij gaat de lange weg terug, springt in zijn auto en als hij eindelijk thuis is, stuurt hij een bericht naar de bruidegom in spe om te zeggen dat alles prima is verlopen. Het bericht dat hij terugkrijgt, blaast hem echter van zijn sokken. "Ik ben in de war. We zagen je nergens en we waren te laat, ben je zeker dat wij het waren?", klinkt het daarin.

Bleek dus dat Peters nietsvermoedend een ander koppel had zitten fotograferen dat op exact hetzelfde moment, hetzelfde in gedachten had. "Ik was dus 6 uur in de weer, gaf 40 dollar uit aan benzine en eten, nam 450 foto's en dat allemaal van het verkeerde koppel." Daarom ging hij via zijn bericht op Facebook op zoek naar de man en de vrouw die hij wel had gefotografeerd om ze de foto's te kunnen bezorgen en hij vond ze uiteindelijk ook. Het bleek om een stelletje uit Dallas te gaan.