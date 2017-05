Groot brandalarm voor vuurtje in ton

Hoogstraten - De brandweer rukte zaterdagavond rond 22.45u massaal uit naar de omgeving van de Vrijheid in Hoogstraten. Daar was door veel mensen een enorme rookpluim opgemerkt, waardoor gevreesd werd voor een grote brand.

De rook steeg op vanachter de winkel Kruidvat op de Vrijheid, waardoor mensen dachten dat het winkelmagazijn in lichterlaaie stond. De korpsen van Hoogstraten en Rijkevorsel stuurden manschappen en voertuigen ter plaatse.

Na even zoeken vonden de spuitgasten de oorzaak van de ‘brand’. Achter zaal Pax in de Dokter Versmissenstraat zat een groepje jongeren een glaasje te drinken bij een zelfgemaakt vuurtje in een grote ton. Vermoedelijk hadden ze op een bepaald moment iets in de vlammen gegooid dat even voor een opvallende rookontwikkeling zorgde.