Gridstraf voor Stoffel Vandoorne

Onze landgenoot Stoffel Vandoorne heeft een gridpenalty van tien plaatsen gekregen voor de GP van Spanje.

McLaren heeft enkele onderdelen van de Honda-motor van Stoffel Vandoorne zijn wagen vervangen. McLaren nam een vijfde exemplaar van de ESS en CE in gebruik.

Tijdens het seizoen mogen er echter slechts vier exemplaren gebruikt worden. Voor elk vijfde exemplaa wordt een gridstraf van vijf plaatsen toegekend.

Tien plaatsen gridstraf voor Vandoorne, die zich oorspronkelijk als negentiende had gekwalificeerd. In de praktijk valt de schade dus best mee voor Vandoorne. Vandoorne startte sowieso van op de laatste startrij en zal dit nu dus als laatste in plaats van als negentiende doen.

De kans is dus groot dat McLaren en Honda doelbewust voor een wissel in Spanje opteerden omdat Vandoorne in Spanje slechts een plaats verliest terwijl de schade tijdens een van de komende raceweekends ongetwijfeld groter zou geweest zijn.

De GP van Spanje gaat om 14u Belgische tijd van start.

