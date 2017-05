Sterke Steur krijgt steviger plaat

Dat deden de fans van de drievoudig wereldkampioen worstelen ook in 2015 al een keer, maar dat kunstwerk van Remi Bertels bleek niet bestand tegen weer en wind. Het is nu vervangen door een kleurrijke print in weersbestendig materiaal, dat op de goedkeuring van de nabestaanden van de beresterke Kempenaar kon rekenen.

Alphonse Steurs had een indrukwekkkende borstomtrek van 1;32 meter, bovenarmen met een omtrek van 44 centimeter en een polsomtrek van 21 centimeter. HIj kon met gemak 135 kilo optillen. In zijn worstelcarrière reisde hij de hele wereld rond.