"Mijn naam is mama. Mijn volledige naam is mama, mama, mama, MAMAAAA!"

Essen - Vandaag is het weer moederdag en worden mama's in de bloemetjes gezet. Dat gebeurt met een bloemetje, een cadeautje, een kusje of een knuffel.

Mama's zijn druk drukbezette vrouwen. Ze wassen en plassen, hollen van hier naar daar, gaan werken en proberen op tijd aan de schoolpoort te staan. Dat lukt niet altijd, maar niemand kan ontkennen dat mama's creatieve duizendpoten zijn.

Vandaag worden ze verwent met bloemen, reukwaren, of een ander leuk cadeautje. Maar het liefst van al zijn moeders blij met een warme knuffel van hun kind. Of ze nu groot of klein zijn, dat maakt niets uit. Een wens van hart naar hart is toch nog steeds het allermooiste cadeau .

Fijne moederdag!