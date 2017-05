Buitenlandse pers over Blanche: “Is ze gekidnapt en gedwongen om te zingen?”

De zenuwen van de eerste repetities en halve finale waren er af: Blanche zette een puike prestatie neer in Kiev. Een overzicht van de meningen van de buitenlandse pers na haar optreden.

Blanche moest 22 landen laten voorgaan, maar dat lange wachten leek haar geen extra stress te hebben bezorgd. Ze zong ‘City Lights’ minder hoog dan in de halve finale, en dat ging haar beter af. De zenuwen van dinsdag leken ver weg. De meeste recensenten hielden wel in de gaten hoe nerveus ze was, dus het kwam vaak ter sprake - meestal met de vermelding dat ze sinds dinsdag veel zelfvertrouwen heeft gevonden.

Op de BBC was de normaal scherpe Graham Norton bijna vaderlijk voor onze landgenote: ‘Het is een geloofwaardige popsong en het is een hit geweest in Europa, dus zal het publiek bij de eerste noten reageren’, zei hij vooraf. ‘Het probleem is dat ze zo jong is, dat ze compleet is overweldigd door het gebeuren hier. Hopelijk speelt haar dat geen parten.’ En achteraf: ‘Dit is echt een geweldige popsong. Hopelijk genoot ze er meer van dan het leek - zeventien is toch erg jong.’ Toen hij alle acts nog eens opsomde, liet Norton blijken dat Blanche toch wel een favorietje is: 'Ik heb de indruk dat Blanche hoog gaat eindigen. Ze deed het erg goed, daarnet.'

De recensente van The Guardian was een van de weinigen die niet onder de indruk was: ‘Ofwel is Blanche een pruilende tiener die geen wafel om deze wedstrijd geeft, of ze is gekidnapt en gedwongen om te zingen. In elk geval heb ik nooit iemand minder moeite zien steken in een optreden op Eurovisie. Ze ziet eruit alsof ze elk moment gaat huilen, of flauwvallen. Kan iemand haar helpen? Of moet dit onderkoelde zingen pijnlijk cool zijn?’ Maar verschillende lezers gaven haar ongelijk: ‘Dit is pas een coole song.’ ‘Voor mij mag België of Portugal winnen.

"Popsong die aan The XX of Lana Del Rey doet denken"

En ook de vrouw van The Telegraph was mee: ‘België is toch te cool voor woorden? Ze lijken altijd iets naar het festival te sturen dat humeurig en scherp is en totaal origineel klinkt. Tijdens de repetities werd veel gepraat over hoe nerveus Blanche op het podium is, maar dit heeft ze perfect neergezet. Die zenuwen waren misschien maar charmante kwetsbaarheid? Dit springt eruit, net als Portugal. Laten we de vingers kruisen dat ze hoog eindigt.’

Ook de Duitsers hebben het voor Blanche. ‘Uitgerekend na dit kabaal (van Oekraïne, red) moet de breekbare Blanche ‘City lights’ zingen’, schrijft Berliner Zeitung. ‘Maar België mag erop vertrouwen; het kleine land heeft een zeventienjarige scholiere met een indrukwekkend diepe stem gestuurd, die een popsong brengt die aan The XX of Lana Del Rey doet denken, en die positief opvalt tussen de deunen van het Songfestival.

De Frankfurter Allgemeine noemt Blanche ‘een zwarte fee met de stem van Tanita Tikaram.’ Het is een heel bijzonder optreden - maar niets om mee te klappen.’

Het hartje van NRC springt op bij onze song, maar de krant schrijft niet echt wat ze van de prestatie vanavond vond: ‘Yes, België! België stuurde met City Lights een van de meest radiovriendelijke liedjes naar het Songfestival. Geen hysterisch geschreeuw, maar een lage vrouwenstem en synthesizers. Modern en kansrijk, maar tijdens de eerste repetities ging het fout. Op het podium leek Blanche in haar eigen flitsende-lichtshow te verdwijnen. Van het nummer bleef weinig meer over. Maar Blanche kwam terug. Ze steeg na de eerste halve finale zelfs naar de vierde plek bij de bookmakers.’

De Volkskrant, tenslotte, geeft punten: we krijgen, net als Portugal, een uitstekende 8,5/10 van onze noorderburen. Terwijl ze zichzelf een 8 geven, net als Italië en Azerbeidzjan. ‘In de Eurovisie-contreien kun je nooit genoeg verre vrienden hebben, maar een goede buur blijft meegenomen. België wint de prijs voor beste buur. De jonge Blanche voorziet in een zucht van verlichting. City Lights, vol synthesizerhints naar heden en verleden, is het poweryogaklasje op de braderie. Een nichehoek in de eerdergenoemde Eurovisie-contreien, maar wel het modernste en eigenzinnigste geluid dat erbij zit.’