Na het laatste fluitsignaal in Dessel brak het feestgedruis onder de meegereisde Beerschot Wilrijkfans helemaal los. Maar ook op het thuisfront, op het Kiel, gingen de fans helemaal uit de bol nadat de titel in eerste amateurklasse binnen was. Toen de bus met de spelers rond 23 uur arriveerde ging het dak er figuurlijk helemaal af.