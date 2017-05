Beerschot viert de titel, maar Dessel is ontgoocheld over de manier waarop

Evenals in de terugmatch van de reguliere competitie werd de derde match in de Play Offs tussen Dessel en Beerschot Wilrijk andermaal een thriller. Uiteindelijk wonnen de bezoekers met dezelfde 1-2-cijfers, maar het had ook nu anders kunnen aflopen.

Toch is er het iedereen over eens dat de titel niet gestolen is, maar de nipte nederlaag was er wel eentje met een wat wrange nasmaak voor de thuisploeg tussen twee teams die aan mekaar gewaagd waren in een felbetwiste wedstrijd waarin ref Glenn Claes een moeilijke avond kende na een aantal discutabele beslissingen.

Voor rust werd er vrij afwachtend gevoetbald maar de leider kwam op voorsprong toen Geudens doorstak naar Vermeiren, die - al dan niet in buitenspelstand - mooi afwerkte. Op slag van rust kon Placca de match beslissen, maar doelman Kustermans redde knap in hoekschop. Dessel dreigde met een aantal acties van ex-Beerschotter Smet.

Dessel kwam beter uit de kleedkamer en wist vlug gelijk te stellen toen een vrijschop van Kevin Janssens via een lichte kopdeviatie van Vansimpen doelman Clepkens verraste. Even later werd de bal op de stip gelegd nadat Janssens de aangeschoten bal van Losada tegen de arm kreeg. Een zware sanctie en veel protest bij de thuisploeg, die zich besloten voelde. Losado zette de elfmeter feilloos om. Vermeiren miste wat later de 1-3 en aan de overzijde kende Vosters pech met een poging op de lat. Ook Jutten kwam dicht bij de gelijkmaker, maar ook bezoeker Placca kwam niet tot scoren. In een hectische slotfase kon uiteindelijk een uitzinnig Beerschot Wilrijk de kampioenstitel vieren. De vierde titel op rij al voor de Mannekens.

Doelpunten: 24’ Vermeiren 0-1, 50’ Janssens 1-1, 55’ Losada na strafschop 1-2.

Gele kaarten: Tilburgs, Remen, Van Den Bergh, Dreesen, François, Ruytinx

Dessel: Kustermans, Smet, Remen, Dreesen, Vosters, Tilburgs, Reuten (61’ Breugelmans), Gerits (78’ Ofori), Janssens, Jutten, Vansimpsen

Beerschot Wilrijk: Clepkens, François (76’ Schaessens), Van Den Bergh, Swinkels, De Jonghe, Geudens (89’ Prychynenko), Maes, Pietermaat, Losada, Placca, Vermeiren (76’ Ruytinx)