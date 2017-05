Jaimie Buelens eruit in kwartfinale op WK driebanden

Zoersel - Danielle Le Bruyn en Jaimie Buelens zijn zaterdag uitgeschakeld op het wereldkampioenschap driebanden voor vrouwen, dat plaatsvindt in Zoersel.

Le Bruyn, die in 2014 brons behaalde, kwam in haar laatste voorronde dicht bij de overwinning. Haar Colombiaanse tegenstandster Johanna Sandoval was echter aan het einde van een gelijkopgaande wedstrijd net iets beter en won met 25-22.

Buelens plaatste zich voor de kwartfinales na een 25-17 overwinning tegen de Peruviaanse Jackeline Perez. Laatstgenoemde was van bij de start op achtervolgen aangewezen. Buelens haalde vlot de bovenhand met een gemiddelde van 0.714 per beurt. In de kwartfinales tegen de Japanse Orie Hida zag ze de drievoudige wereldkampioene (2004, 2006 en 2008) bij een 4-3 voorsprong een reeks van acht neerzetten, waardoor ze 12-3 achterkwam. Buelens kon geen vuist meer maken en Hida haalde het vlot met 30-11 en dit in 23 beurten, goed voor een gemiddelde van 1.304 per beurt.

Uitslagen WK driebanden vrouwen, Zoersel:

Voorronden:

Groep C

Johanna Sandoval (Col)- Danielle Le Bruyn (Bel)25-22 (0.568-0.500)

Groep D

Jaimie Buelens (Bel)- Jackeline Perez (Per)25-17 (0.714-0.485)

Kwartfinales:

Orie Hida (Jap)- Jaimie Buelens (Bel)30-11 (1.304-0.478)

Gulsen Degener (Tur)- Shin-Young Lee (ZKo)30-21 (1.154-0.807)

Marianne Mortensen (Den) - Therese Klompenhouwer (Ned)30-26 (0.882-0.764)

Mi-Rae Lee (ZKo) - Namiko Hayashi (Jap)30-22 (0.491-0.360)

