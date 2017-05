Accessoires liften je look. Vandaag vullen ze je outfit niet gewoon aan, ze maken een statement met felle kleuren en opvallende designs. Trending deze zomer? Killertinten als vuurrood, hemelsblauw en knaloranje. Orange is voorgoed the new black.

Vonken en vuur

Rood does the trick: wat passie in je kleerkast kan nooit kwaad.

Oranje boven

Werkt goed met bruin en staat bij zowat alles dat zomers is.

Prachtig in het blauw

Want wie denkt er bij blauw nu niet aan een zomerhemel en de zee?