Steel de show in zilver

Zilver is hot deze zomer. Dat is niet alleen onze mening. Bij de fashion shows zagen we eveneens de opvallende trend: de zilver metallic look. Veel mensen zullen de trend direct afslaan omdat ze het over de top vinden. Maar deze trend kan ook prima een kleine sparkle aan je outfit toevoegen. Denk bijvoorbeeld aan een accessoire of een schoen. Maar ben je toch helemaal fan van de trend, dan kan metallic van top tot teen ook helemaal hot zijn! Meer weten over de trend of het combineren ervan? Lees dan snel verder en shine on!

Metallic is eigenlijk weer een beetje back on track, want wist je dat deze trend vroeger ook hip is geweest? Het werd voor het eerst in de jaren zestig gebruikt. Het werd toen niet in de complete outfit gebruikt, maar vooral bij tasjes en jurkjes. De popsterren in de jaren negentig waren ook écht fan van zilver. Maar gek genoeg was zilver dragen toen niet echt aanneembaar. Gelukkig is in de voorbije twintig jaar heel wat veranderd in het modelandschap én kunnen we nu wel beamen dat zilver echt scoort over heel de wereld.

Ga voor véél zilver! Hou je van opvallen? Dan is van top tot teen in metallic misschien wat voor jou! Hoe meer metallic hoe beter toch? Mix en match een zilveren jack met een broek in dezelfde kleur, of ga voor bijvoorbeeld een rok. Kijk wel goed naar wat je combineert, zodat je natuurlijk niet in extremis gaat.

Het combineren van een zilveren detail in een outfit kan namelijk hele spannende combinaties opleveren. Het zorgt daarnaast voor mooie contrasten. Je kunt rustig beginnen met één shiny item, denk aan een t-shirt of broek. Ga op je eigen tempo lekker experimenteren met zilver. Daarnaast zijn ook de accessoires van een zeer groot belang vinden wij van City Fashion. Welke accessoires je kiest, maakt niet uit. Er zijn heel wat leuke accessoires te vinden via onze website. Denk aan horloges, armbanden of kettingen, maar ook een zonnebril of handschoenen kunnen leuk zijn. Vind je de silver look nou niks? Er zijn ook nog andere metallic tinten die je kunt gebruiken, denk aan bronstinten of rosé tinten.

Onze favorieten kan je hieronder vinden: