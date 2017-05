STVV alleen op kop in Play-off 2A na ruime zege bij Union

Sint-Truiden heeft een zeer goede zaak gedaan in de strijd om de finale van Play-off 2. STVV won in het Koning Boudewijnstadion tegen Union, dat volledig uitgeteld lijkt voor de tweede finaleplek. Het werd 1-4.

De wedstrijd kwam zeer traag op gang, al nam STVV na een korte studieronde het initatief in handen. Union kwam gaandeweg beter in de wedstrijd, maar halverwege de eerste helft kregen de Kanaries een penalty na een fout van Perdichizzi. Igor Vetokele trapte de bal makkelijk voorbij Saussez: 0-1. Diezelfde Vetokele maakte er op slag van rust ook nog 0-2 van, waardoor STVV in een zetel de kleedkamer kon betreden.

Union kwam beter uit de kleedkamer en al snel kwam er terug vuur in de wedstrijd. Perdichizzi maakte zijn fout uit de eerste helft goed door de 1-2 te scoren na een vrije trap van Aguemon. Een paar minuten later werd die goal echter al terug uitgewist na een vreemde beslissing van ref Boterberg. Union-goalie Saussez werd tegen de grond gekwakt na een vrije trap van de Truienaars. Ceballos werkte de bal zonder aarzelen tegen het net, het doelpunt werd tot verbazing van de Union-spelers goedgekeurd. De ongelukkige Saussez moest zelfs van het veld gedragen worden. Ceballos maakte er een kwartier voor het einde nog 1-4 van.

Adrien Saussez moest van het veld gedragen worden na de discutabele derde STVV-goal. Foto: BELGA

Sint-Truiden komt door de eigen zege en het verlies van KV Mechelen tegen Standard alleen op kop met nog twee speeldagen te gaan. STVV telt 16 punten, Mechelen heeft 13 punten. Union blijft gedeeld derde met Lierse, maar beide teams volgen al op zes punten en lijken kansloos in de strijd om de finaleplek. De winnaar van Play-off 2A speelt de finale tegen Genk, dat zich als winnaar van Play-off 2A al plaatste voor de finale.