Eupen houdt drie punten thuis tegen Kortrijk

AS Eupen heeft voor de tweede keer gewonnen in Play-off 2B. De club uit de Oostkantons won thuis gemakkelijk tegen Kortrijk: het werd 3-2.

Het was Kortrijk dat het snedigst aan de match begon. Elohim Rolland opende na een kwartier de score voor de West-Vlamingen, en hoe: na een fantastische dribbel werkte Rolland met een afstandsschot de bal in de winkelhaak. Eupen was niet onder de indruk, want even later maakte Jeffrén de 1-1 op een hoekschop. Henry Onyekuru zette voor de rust ook nog een penalty om, waardoor Eupen met een 2-1-voorsprong kon gaan rusten.

Spannend einde

Eupen ging na de rust nog op zoek naar een derde goal, maar het duurde even voor Kortrijk-doelman Kaminski zich gewonnen gaf. In de 80ste minuut gebeurde het dan toch, toen Onyekuru met de 3-1 de doodsteek leek te geven. Enkele minuten later kwam Kortrijk onverwacht toch nog in de match door een strafschop, die feilloos werd omgezet door Andriy Totovytskyy: 3-2. Voor Eupen was het nog even bibberen, maar ook na vijf minuten extra tijd bleef de einduitslag ongewijzigd.

Eupen springt door de zege over Moeskroen en Kortrijk naar de derde plek in groep 2B. Racing Genk, dat morgen nog speelt tegen Moeskroen, is al zeker van groepswinst.