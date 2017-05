Halep verlengt titel in Madrid

De Roemeense Simona Halep (WTA 8) heeft zaterdagavond voor de tweede keer op rij het WTA Premier Event in de Spaanse hoofdstad Madrid (gravel/5.924.318 euro) gewonnen. In de finale haalde de 25-jarige Halep het in drie sets van de Française Kristina Mladenovic (WTA 17): 7-5, 6-7 (5/7) en 6-2 na 2 uur en 45 minuten.

Voor derde reekshoofd Halep was het de vijftiende titel in haar carrière, de eerste dit seizoen. Het was haar derde finale in Madrid, na die van vorig jaar (winst) en 2014 (verlies). Voor Mladenovic was het al de vierde finale dit seizoen. De 23-jarige Franse nummer een veroverde in Sint-Petersburg haar eerste titel op de WTA-Tour en bereikte in Acapulco en Stuttgart de finale.