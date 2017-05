Lokeren gaat winnen bij Roeselare in Play-off 2

Lokeren lijkt met opgeheven hoofd het voetbalseizoen 2017-2018 te kunnen aanvatten. De Waaslanders wonnen met 2-3 op het veld van Roeselare en lijken zo goed op weg om achter Racing Genk tweede te worden in Play-off 2A. Roeselare blijft troosteloos laatste.

De opkomst in Schiervelde was opnieuw magertjes, maar de weinige fans leken iets na het halfuur toch niet voor niets gekomen te zijn. Thibaut Van Acker maakte er 1-0 van, maar een paar minuten later plaatste Guus Hupperts namens Lokeren de gelijkmaker op het bord. 1-1 was de ruststand. Na de rust volgde een dol kwartier waarin de eindstand werd vastgelegd: Miric bracht Lokeren na enkele minuten op 1-2, tien minuten later maakte Cornet via een penalty de 2-2 voor Roeselare. Nog geen minuut later scoorde Steve De Ridder namens Lokeren de winning goal: 2-3 zou de eindstand blijken.

Lokeren telt na de zege 13 punten in Play-off 2A, waarmee ze voorlopig op de tweede plek kamperen. De Waaslanders tellen drie punten voorsprong op Eupen. Moeskroen en Kortrijk volgen op vijf punten. Racing Genk is na een 19 op 21 al zeker van groepswinst en dus een finaleplaats in Play-off 2.