Zulte Waregem geeft Europese droom van Oostende een stevige dreun

Na acht speeldagen heeft Zulte Waregem zijn eerste zege beet in Play-off 1. Tegen een tegenvallend KV Oostende werd het 3-1 voor een fris spelend Essevee, dat in de eerste helft de klus al klaarde en in de jacht op een hogere score enkel gestuit werd door het doelkader. Door deze nederlaag is Europees voetbal plots weer ver weg voor de ploeg van Marc Coucke, dat de derde plaats alvast kan vergeten.

Zulte Waregem moet het vanavond zonder Madu (voet), Gueye (knie), Bossut (buikspieren), Dalsgaard (geschorst) en Severin (interland) doen. Dury gunde de jonge doelman Bostyn een kans tussen de palen, Steppe verhuisde naar de bank en De fauw stond aan de aftrap. Ook de bezoekers misten enkele basispionnen, Godeau verving de geschorste Milic.

Foto: Photo News

Zulte Waregem kon nog niet winnen in deze play-offs maar begon erg scherp aan de partij en werd al vroeg beloond. Hamalainen speelde scherp in tot bij Leye, waarna Coopman de aanval overnam en breed speelde tot bij Kaya. Doordat Rozehnal uitgleed stond Kaya plots oog in oog met Dutoit: hij faalde niet en schoot koelbloedig de 1-0 tegen de netten.

Foto: BELGA

KV Oostende werd na een kwartier spelen wakker. Bostyn redde van dichtbij de inzet van Musona maar de jonge doelman was even later kansloos op een pegel van Marusic, die een handje werd geholpen door Derijck. De verdediger ging onder een hoekschop door maar Marusic maakte het af met ee knal aan 125km/u: 1-1!

Foto: Photo News

Het spel bleef goed op en neer gaan, al waren de meeste kansen wel voor de thuisploeg. Een vrije trap van Hamalainen vanop zo’n dertig meter vuurt spatte uiteen tegen de deklat maar De fauw knikte de rebound binnen, door goed werk van de assistent-scheidsrechter werd het doelpunt echter terecht afgekeurd wegens buitenspel.In de slotfase sloeg Essevee wel nog twee keer toe. Opnieuw Hamalainen rondde een knappe collectieve aanval af na de tweede assist van Coopman: 2-1. Leye liet de eigen fans een derde keer juichen met een goed geplaatste vrije trap vlak voor rusten: 3-1.

Foto: Photo News

Lat, paal en nog eens lat

Ook na rust zagen de bezoekers alle kleuren van de regenboog in het regenboogstadion: Zulte Waregem speelde vrank en vrij en bleef KVO het leven zuur maken met snelle driehoekjes. Oostende dreigde nog wel toen Musona de bal afsnoepte van Baudry maar Bostyn was attent.

Aan de overkant trof uitblinker Hamalainen met een gekruist schot de paal, een spectaculaire omhaal van Leye (op assist van Hamalainen) belandde recht in de armen van Dutoit en Hamalainen trof even later de lat. Het was al de derde keer dat de Deen het doelkader trof vandaag...

De 3-1 in #zwakvo is niet verdiend!



4-1 zou correcter zijn.. — Marc Coucke (@CouckeMarc) May 13, 2017

Vanderhaeghe kon het niet langer aanzien en wisselde Vandendriessche voor Canesin. Essevee haalde ook de voet wat van het gaspedaal en zo konden de geelhemden toch weer eens dreigen. Bostyn haalde een knappe vrije trap van Berrier echter knap uit de winkelhaak. De thuisploeg dreigde opnieuw via Lerager, die de Oostendse buitenspelval te slim af was maar te snel en te zwak op doel kopte.

Er was nog een bizar incident toen Siani de schoen van Lerager van het veld keilde na een fout van Marusic (terecht bestraft met geel) en ook Vanderhaeghe zich in de discussie mengde, maar aan de score wijzigde niets meer. Onder meer omdat Bostyn pal stond bij de laatste poging van Musona.

Vierde plaats en Europees voetbal in gevaar voor KVO

Ondanks deze eerste zege in de play-offs blijft Zulte Waregem zesde en laatste in Play-off 1 maar de mannen van Dury komen wel tot op één punt van Charleroi. Voor Oostende is Europees voetbal weer wat verder weg aangezien het de derde plaats nu wel mag vergeten. KVO staat nu nog wel vierde maar Charleroi kan mits winst in Gent morgen over de kustploeg springen. Als AA Gent wint, blijft Oostende vierde maar wachten in het beste geval nog barrages tegen de winnaar van Play-Off 2.

De nummer drie (of de nummer vier als de bekerwinnaar bij de eerste drie is) plaatst zich voor de derde voorronde van de Europa League. De nummer vier (of de nummer vijf als de bekerwinnaar bij de eerste vier is) speelt een barrage tegen de winnaar van Play-off 2 voor een ticket voor de derde voorronde van de Europa League. Zulte Waregem is als bekerwinnaar al rechtstreeks geplaatst voor de groepsfase van de Europa League.