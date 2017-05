Stoffel Vandoorne ontgoocheld met voorlaatste plaats: "Ik weet niet wat er vandaag is gebeurd"

Na een positief verlopen vrijdag, ging het vandaag heel wat moeilijker voor Stoffel Vandoorne. Tijdens de kwalificatie voor de GP van Spanje reed hij de negentiende en voorlaatste tijd.

"Ik weet niet wat er vandaag gebeurde", begint Vandoorne zijn relaas na afloop van de kwalificatie. "Gisteren voelde ik me comfortabel in de wagen en het zag er naar uit dat ik vandaag wat beter kon doen. Het is jammer dat ik die lijn niet heb kunnen doortrekken naar de kwalificatie, omdat ik denk dat ik kon doorstoten naar Q2. Het lijkt wel alsof we vermogen hebben verloren in vergelijking met gisteren. Op dit moment is er ook geen echte verklaring voor het probleem. Hopelijk kunnen we morgen wat beter doen."

Dat Fernando Alonso zich als zevende kwalificeerde met een verschil van anderhalve seconde ten opzichte van Vandoorne, maakt het extra pijnlijk voor de Vlaming. Desondanks klinkt Vandoorne erg enthousiast met de prestatie van zijn Spaanse teamgenoot.

"De zevende plaats van Fernando toont aan dat de wagen in de goede richting evolueert. We moeten er gewoon voor zorgen dat alles goed verloopt. Iedereen doet enorm hard zijn best om de situatie te verbeteren. Hopelijk zien we dan ook eindelijk resultaat tijdens de komende races."

