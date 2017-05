Verrassing bij Club Brugge voor topper: Refaelov toch in (brede) selectie voor cruciale topper

Brugge - Ondanks eerdere berichten dat Club Brugge tegen Anderlecht niet zou kunnen reken op Lior Refaelov, selecteerde Michel Preud’homme de Israëliër toch voor het eerst sinds zijn blessure aan de adductoren die hij opliep tegen KV Oostende. Refaelov trainde vandaag voor de eerste keer mee met de groep en is blijkbaar al fit genoeg om tot de (brede) selectie te horen. De afgelopen week werkte hij enkel individueel aan zijn terugkeer. De Israëliër sukkelt al een tijd met de adductoren en miste afgelopen seizoen ook heel wat wedstrijden door een operatie aan de pubis. De kans dat Refaelov morgen effectief lang zal spelen, is daarom redelijk klein.

Verdedigers Benoît Poulain (kuitblessure) en Laurens De Bock (hersenschudding) zijn out voor de topper, die om 18 uur in het Jan Breydelstadion op gang gefloten wordt. Gouden Schoen José Izquierdo en Claudemir zijn wel speelklaar. De Braziliaan - op één gele kaart van schorsing - wordt opnieuw in de basis verwacht ten nadele van kapitein Simons.

Ethan Horvath neemt opnieuw plaats in doel, Butelle zit op de bank. Het is uitkijken of Preud’homme op de linksachter opnieuw voor de onervaren Touba kiest of toch voor Cools, die meer ervaring heeft. Pina keert terug uit blessure maar valt mogelijk nog af.

Sebastien Delferière moet de cruciale wedstrijd tegen Anderlecht in goede banen trachten te leiden. Hij wordt bijgestaan door lijnrechters Yves De Neve en Stijn Hutsebaut, doelgebied-refs Dirk Gilon en Luc Wouters en vierde official Wim Smet.

Als Anderlecht wint op bezoek bij Club Brugge, komen ze op twee speeldagen voor het einde van de competitie op een onoverbrugbare voorsprong van zeven punten en is de 34e landstitel voor de Brusselaars een feit. Bij een Brugse zege komt Club terug tot op één punt van Paars-wit.

Uitgerekend op het veld van de Brugse rivaal kan de beslissing in de titelstrijd vallen. De afgelopen twintig jaar viel het vier keer voor dat een duel tussen de Belgische recordkampioen en zijn West-Vlaamse uitdager een landskampioen opleverde. Vorig seizoen waren de rollen nog omgekeerd en bezorgde een klinkende 4-0 zege Blauw-zwart de eerste landstitel in elf jaar. In 2010 leverde een 1-2 zege in het Jan Breydelstadion Anderlecht dan weer de titel op.