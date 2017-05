LIVE. Speelt Beerschot Wilrijk vanavond kampioen op het veld van Dessel?

Vanavond zou het zo maar even kunnen gebeuren. Op het veld van Dessel Sport kan Beerschot Wilrijk voor het vierde seizoen op rij kampioen spelen, een enorm straffe prestatie. Als de Mannenkens de tweede in het klassement van de eindronde in eerste amateurklasse niet kan verslaan, zal het titelfeest niet voor vandaag zijn. Maar geen man over boord in dat geval, want Beerschot Wilrijk zal nog steeds een mooie voorsprong behouden op de Kempense rivaal. Volg de wedstrijd hier op de voet vanaf 19u30.