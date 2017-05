Vlaams Belang voert actie tegen moslimbeurs en “haatprediker” in Antwerp Expo

Kiel - Nabij Antwerp Expo heeft Vlaams Belang net als de voorbije jaren actie gevoerd tegen het plaatsvinden van de islambeurs Medina Expo. Ditmaal was de actie specifiek gericht tegen de komst van de Amerikaanse moslimprediker Nouman Ali Khan, volgens het VB een haatprediker die geweld tegen onder meer vrouwen en homoseksuelen goedkeurt. De manifestanten trachtten enkele bezoekers van de beurs daarvan te overtuigen door middel van YouTube-filmpjes met uitspraken van de man.

Net als bij dezelfde actie vorig jaar kwamen zaterdag enkele jonge moslima’s selfies nemen met Filip Dewinter en co. De actie verliep verder rustig, al werd er volgens de lokale politie los van de manifestatie wel een man met een VB-vlag en eieren opgepakt aan de ingang van de beurs, omdat er aanwijzingen waren dat hij de openbare orde wilde verstoren.

Volgens Dewinter is de islambeurs van dit weekend niet - zoals ze gepromoot wordt - bedoeld om moslims en niet-moslims dichter bij elkaar te brengen, maar cultiveert het evenement net “islamapartheid” door er standjes te plaatsen met halalvoeding en moslimkledij en door er koranverzen te reciteren met mogelijk dubieuze inhoud. “Dergelijke beurzen zijn pretparken voor moslimorthodoxen en fundamentalisten”, vindt hij.

Vlaams Belang legt ook de link met de commotie die eerder deze week ontstond rond moslimjongeren die in angst zouden leven vanwege waarschuwingen voor een “straffende god” vanwege islamleerkrachten en imams. “Het is die islam met diezelfde islamitische bronnen die hier, op deze moslimbeurs, wordt gepropageerd en wordt beleden”, zegt Antwerps VB-woordvoerder Sam van Rooy. “De logische conclusie is dat deze beurs de integratie van moslimjongeren tegenwerkt en het risico op radicalisering en jihad-terreur significant verhoogt.”