Natuurpunt verwerft 35 hectare “ongerept” bosgebied in Hoogstraten

Hoogstraten - Natuurpunt Markvallei, de Natuurpunt-afdeling voor de gemeenten Hoogstraten, Baarle-Hertog en Rijkevorsel, heeft 35 hectare bos aangekocht in Smisselbergen, een bosgebied in de Hoogstratense deelgemeenten Minderhout en Meerle. Het gebied sluit volgens Natuurpunt aan op het al in 2015 verworven natuurgebied Den Rooy, wat voordelen zou bieden voor zowel dieren, planten als wandelaars, en zou naar Vlaamse normen behoorlijk ongerept zijn. De vereniging start wel nog een crowdfundingactie om de financiering helemaal rond te krijgen en het bos te kunnen beheren.

Zowel Smisselbergen als Den Rooy waren al sinds de 19de eeuw privédomein van landadel. Het nu aangekochte bos werd volgens Natuurpunt de voorbije 150 jaar ongemoeid gelaten en was ontoegankelijk voor het publiek. “Er staan prachtige, hele oude bomen en er zijn sporen van de vroegere Moerloop”, stelt Natuurpunt Markvallei zaterdag. “Vermoedelijk werd die al in de middeleeuwen uitgegraven om gewonnen ‘moer’ of turf, een belangrijke brandstof in die tijd, te transporteren.”

Een beheerwerkgroep van de natuurvereniging zal vanaf nu wekelijks samenkomen om het beheer van het bos te bespreken. “De bedoeling is dat iedereen op termijn van dit stuk natuur zal kunnen genieten via een aantrekkelijk uitgestippeld wandelpad”, zegt Drej Oomen van Natuurpunt Markvallei. “De havik broedt hier, en je kan sperwers, buizerds, wespendieven en zwarte spechten tegen het lijf lopen.”

Naast de aansluiting met Den Rooy staat Smisselbergen ook nog in verbinding met natuurgebieden in Nederland zoals het Mastbos in Breda en de Strijbeekse heide.