Zakkenrollers gevat dankzij cameratoezicht

Antwerpen 2018 - Een camera-operator heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een portefeuille-diefstal kunnen oplossen.

Een camera-operator hield vrijdagnacht in de radiokamer videotoezicht in de omgeving van de Frankrijklei. Iets voor 4 uur liep een dronken man door het beeld. In zijn nabijheid hingen ook drie personen rond die zich verdacht gedroegen en druk met elkaar in overleg waren.

Op een gegeven moment stapte het drietal op de dronken man af. De inspecteur die de camera bediende, stuurde voor de zekerheid enkele patrouilles aan. En zijn deskundige reflex was terecht. Want een van de patrouilles zag nog net hoe de drie verdachten een portefeuille uit de achterzak van het slachtoffer namen en op de loop gingen.

De camera-operator bleef het hele tafereel op de schermen volgen, en kon zo de ploegen op straat aansturen om de drie verdachten uiteindelijk te vatten. De drie Roemenen van 20, 29 en 36 jaar werden naar het cellencomplex aan de Noorderlaan gebracht. Het slachtoffer van 28 kreeg zijn portefeuille terug.