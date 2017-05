VIDEO. Jongen (8) rijdt over drukke weg in pick-uptruck terwijl zijn vader trots filmt vanuit een andere auto

JJongen (8) rijdt over drukke weg in pick-uptruck terwijl vader trots filmt vanuit andere auto

Sommige achtjarige jongens zitten weleens op de plaats van de bestuurder in een stilstaande wagen terwijl ze motorgeluidjes maken en fervent aan het stuur draaien. Deze Britse jongen kreeg de opdracht van zijn vader om naar huis te rijden met een pick-uptruck en passeerde daarvoor over een drukke weg, terwijl het ritje werd gefilmd vanuit een tweede auto. Als bij wonder raakte de jongen uiteindelijk zonder kleerscheuren op zijn bestemming.

De vader van de jongen filmde het bizarre incident, terwijl hij achter hem reed op een drukke weg in Hertfordshire, een graafschap in het oosten van Engeland. “Dit is wat wij doen, we veranderen niet omdat de tijden veranderen”, verklaart de man tijdens het filmen aan een klein meisje dat meerijdt. “Het is niet erg, ik rijd al rond sinds die leeftijd en nu moet hij hetzelfde doen.”

Ondanks de jeugdige leeftijd van de automobilist, verloopt de rit bijna vlekkeloos. Er is wel een schrikachtig moment als de jongen invoegt op de drukke straat en verschillende bestuurders hard moeten remmen en hun frustratie uiten door te claxonneren. “Hij is gecrasht”, roept het zusje van de jongen, waarop de vader haar geruststelt en trots over zijn zoon opschept. De jonge autobestuurder slaat na een zenuwslopende tocht van bijna vier minuten plots in op een privéweg, rijdt door een poort en kijkt grijnzend in de camera vanachter het stuur.

De bizarre beelden werden gepubliceerd op een Facebookpagina die gewijd is aan de avonturen van zigeuners en werden daar al meer dan 100.000 keer bekeken. Hoewel sommige kijkers vinden dat de knaap “beter rijdt dan sommige idioten op de weg”, zijn de meeste mensen die reageerden het erover eens dat zoiets niet kan. Anderen vragen zich luidop af wat er zou gebeuren mocht de achtjarige bestuurder een ongeluk veroorzaken en zijn van mening dat de jongen slecht wordt opgevoed.